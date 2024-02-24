Примирение с дочерью и конфликт с пластическим хирургом: как живет 70-летняя Любовь Успенская

Певица сегодня отмечает юбилей

Любовь Успенская гадает, что надеть на юбилей: платье с умопомрачительным декольте или смелое мини? А может, всё и сразу? Тем более фигура позволяет. 24 февраля певице исполняется 70 лет.

"Я могу сказать, что я сегодня самая счастливая женщина, что со мной рядом моя дочь, что я прошла такой сложный путь с моей дочкой", - говорит Успенская.

Непростым было детство и у самой Успенской. Её мама умерла при родах, воспитывала девочку бабушка. А маленькая Люба долго считала своего родного отца Залмана Сицкера братом. Это сегодня её называют королевой шансона, а тогда, в конце 60-х, юная Люба училась в музыкальной школе и подрабатывала певицей в ресторане, выдавая себя за цыганку.

"Покрасила волосы в чёрный цвет, надела серьги бабушки. Я пела там. Там директор, нет, администратор ресторана говорит: "Сейчас сидела компания, они много денег оставили в ресторане. Они сказали: "Да кому..." А там все цыгане были, оркестр. "Да кому вы верите, что здесь цыгане? Тут одна цыганка только, а все евреи, музыканты", - вспоминает Успенская.

Разорванные колготки, откровенное декольте и шуба, накинутая прямо на полуголое тело - Любовь Успенская в образе дамы фартовой. Сегодня она сама выбирает репертуар, который будет петь, но на концертах всегда просят "Любу-Любоньку" - хит, уже ставший народным. Выходит, прав был его автор Вилли Токарев, когда-то сказавший Успенской, что написанные им песни будут кормить её всю жизнь.

"Песня "Люба-Любонька", "Любимый", песня, которую он мне написал тоже, помог. И "Ещё не поздно, ещё не рано, Не ухожу я из ресторана". И мне как-то сказал, ещё когда был жив-здоров, он мне сказал: "Я, Любочка, тебе написал три песни. Эти три песни тебя будут кормить всю твою жизнь", - говорит Успенская.

В Америке, где она познакомилась и с Токаревым, и с Шуфутинским, Любовь Успенская прожила 16 лет, счастливых и не очень. Ресторан был источником её благосостояния и в США, и в СССР. Когда на неё обрушилась слава на родине, времени заниматься семьёй у певицы практически не осталось.

"Когда закладывается эмоциональная связь между матерью и ребёнком, а это первые три-пять лет жизни ребёнка, к сожалению, Любови рядом с Татьяной не было. Она была на гастролях, причём не просто на гастролях, она была вообще-то в другой стране, потому что детство Татьяны прошло в США с папой", - объясняет психолог Андрей Зберовский.

На самом деле Успенская пыталась переехать в Москву вместе с дочерью, но тогда терпения надолго не хватило, это было начало 90-х.

"Мы жили полтора года. Крысы были, представляете? И я поняла, что не могу. Не ради того, что я какая-то капризная, не люблю, я люблю комфорт. Нет, этого не было. Я это ради дочки. И мы уехали в Америку. И потом я почувствовала, что мне хочется опять вернуться. Я уже забыла про неудобства, про всё, что там... про дефицит. И я приехала обратно", - говорит певица.

Сейчас мать и дочь живут в шикарном особняке в ближайшем Подмосковье. Поначалу отношения между родственниками были непростыми.

"То, что переживала Люба с Таней, и то, что переживали все вместе её люди, все эти программы, куда все ходили, это всё снимали... Ну это такая работа, видимо, СМИ в нашей ситуации, не знаю. Даже не в ситуации, но просто наши СМИ любят говнецо где-то подобрать", - говорит певица Слава.

Татьяна похожа на свою мать как две капли воды. Копия Успенской: тонкий нос, пухлые губы, широкие брови и точёный овал лица.

"Ну я тоже хочу грудь подкачать. Но я не хочу какие-то буфера безразмерные. Ну троечку нормальную", - шутит Татьяна Плаксина, дочь Успенской.

Несколько лет назад дочь Успенской упала с велосипеда и получила страшные травмы. У неё были выбиты передние зубы и сломана челюсть. Только на реабилитацию ушло несколько месяцев. После восстановления и пластики она окончательно определилась со своим будущим и собирается идти по стопам матери.

"Если честно, это приведёт, скорее всего, к тому, что мы Татьяну так и будем запоминать, как дочь Успенской, потому что даже её певческий псевдоним как-то сложно запоминается. Если мы даже сейчас просмотрим всё инфополе, везде будет: "Была Любовь, была её дочь"; "Была Любовь, была её дочь", - говорит светский обозреватель Мария Редекоп.

Татьяна родилась в четвёртом браке Успенской. С бизнесменом Александром Плаксиным они познакомились ещё в конце 80-х в Америке. И хотя официально они были женаты почти 30 лет, ходили слухи, что их отношения были далеки от идеальных. Подтверждает это и сама Любовь Успенская.

"Так хотел уехать из России, он не хотел здесь жить. Он не любил, не хотел в России жить. Когда уже в Америке жил, он не любил Америку, потому что он, в общем-то, в жизни не состоявшийся человек. Ему было очень больно, неприятно, когда он был просто Мистер Люба", - вспоминает Успенская.

Сегодня Успенская с гордостью демонстрирует свои бриллианты, шикарную обстановку в доме. При этом автор её хита "По полюшку" Наталья Лапина утверждает, что певица не платит ей авторские отчисления, и даже собирается обращаться по этому поводу в суд.

"Я считаю, что благодаря именно этой песне сейчас Успенская, скажем так, поднялась вновь, потому что эту песню хотят петь в караоке, эту песню поют все у нас, кто поёт шансон, эту песню даже мужчины поют. Поэтому, мне кажется, что здесь просто недодали внимания, немножко недоблагодарили", - говорит светский журналист Даная Марковская.

Для Успенской это уже не первый конфликт, связанный именно с правами на песни. В своё время поэт Илья Резник запрещал ей петь написанный им "Кабриолет".

"Я говорил раз пять: "Давай заключим контракт, как-то так". - "Ну да, потом, всё потом". И потом у нас конфликты пошли, о которых я даже вспоминать не хочу. Ну, есть неблагодарные певицы, есть благодарные", - говорит Резник.

Остался осадок и у друзей Вилли Токарева, которые считают, что певица должна была как минимум помочь с организацией похорон человека, просто подарившего ей песни, ставшие золотыми хитами шансона.

"Так бы Любочку кто знал? Так бы она пела в Лос-Анджелесе в ресторане за сто долларов, не больше, а сегодня она десятки тысяч просит за полчаса", - говорит заслуженный артист России, друг Токарева Владимир Михайлов.

Сама Успенская считает, что она никому ничего не должна и со всеми расплатилась сполна.

"Я как пела, так и пою. Мне нельзя запретить, потому что я честно каждую песню, я всегда честно расплачивалась", - уверяет Успенская.

Опровергает певица и слухи о том, что в своё время ей помогала закрепиться на российской сцене Алла Пугачёва.

"Вот она никогда меня не приглашала на "Рождественские встречи", хотя я не считаю, что недостойна была этих важных "Рождественских встреч". Но я... Где-то были программы, где ей было удобно, чтобы я там была, чтобы я там присутствовала. Но мне никто никогда не помогал, я всё делала собственными силами, своим трудом, трудолюбием. То есть никаких спонсоров, никаких поддержек. Я всё это делала самостоятельно", - утверждает Любовь Успенская.

Самостоятельно Любовь Залмановна выбирала и доктора, который делал ей пластику бюста и ягодиц. Они вместе появлялись на красных дорожках. Но в последнее время в клиниках Тимура Хайдарова то и дело проходят всевозможные проверки, а Успенская обвинила его в некачественно проведённых операциях, да ещё и в попытке подкупа.

"Когда звезду начинают забывать, ей хочется всеми путями о себе напомнить. С ситуацией с Хайдаровым - прошло уже несколько лет, и вдруг она после славы опомнилась, что у неё действительно что-то сделано не так. А почему до этого не опомнилась?" - недоумевает светский журналист Даная Марковская.

Ну как можно забыть Любовь Успенскую? Её стройным ногам и талии многие позавидуют, и это накануне 70-летия. Сегодня мама и дочь выглядят практически как ровесницы. Они вместе ходят по магазинам и даже меняются одеждой: размеры-то совпадают.

"Я пережила такое горе и могу сказать, что когда меня спрашивают, что такое счастье... Раньше, когда меня спрашивали, я не понимала. Когда ты пережил несчастье, ты настолько понимаешь и ценишь слово "счастье". И вот моя дочка со мной..." - говорит Успенская.

Лучшего подарка на юбилей для Успенской, пожалуй, не найти. Главное, что в их семье снова царит долгожданный мир.

По материалам программы "Хватит слухов"

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