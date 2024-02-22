Музыка их не связала: почему враждуют бывшие солистки группы "Мираж"

Певицы охотно поливают грязью друг друга

Наталии Гулькиной исполнилось шестьдесят. Неужели самое время поговорить о завещании? Ну разве что о творческом. Свои две квартиры и машину певица поделила между детьми - у Гулькиной сын и дочь.

"А я уже давно составила завещание, чтобы дети не перессорились между собой, не делили квартиры. Особо делить-то нечего: две квартиры и машина, всё", - говорит Гулькина.

Её музыкальная карьера уникальна. Гулькина дважды уходила из группы "Мираж", и она одна из редких солисток, которая не только поёт, а не открывает рот под чужую фонограмму, но и сама пишет музыку. Сейчас Наталия Гулькина выступает с сольной программой, но нет-нет да и вспомнит бывших коллег. Слухи-то о ней ходят самые невероятные: якобы и мужчин меняет как перчатки, и даже пьёт кровь особо полюбившихся кавалеров.

"Наверное, надо кого-то обрадовать, что у меня... Может, мою коллегу бывшую? Очень давно нет никого: ни мужчин, ни... Кого там ещё пью?", - ерничает Гулькина.

Похоже, что Гулькина так намекает на свою заклятую подругу Маргариту Суханкину. При этом сама Суханкина утверждает, что она о бывших коллегах по "Миражу" почти не вспоминает.

"Меня, мягко говоря, расстраивает это, когда кто-то из них начинает рассказывать о том, что я где-то в СМИ поливаю кого-то грязью, занимаюсь там чего-то... И интервью дают на эту тему. Мне всё время очень хочется сказать: "Ребята, примеры, давайте приводить примеры", - говорит Суханкина.

Действительно, грязью Суханкина Гулькину не поливает, она просто зачем-то рассказала о внутренней кухне "Миража" накануне юбилея бывшей коллеги.

"А у неё есть слабость: она очень любит пообщаться с мужчинами, которые намного моложе. Ну как бы есть такие женщины. Кто-то любит так, ей нравится, когда... А там ну совсем дети были, они практически ей в дети годились. Мы её в тот момент называли пионервожатой, она, видимо, об этом не знает. Они всё время гуськом за ней бегали. Она им снимала квартиры, она покупала им машины", - говорила Суханкина в шоу "Алена, блин".

Речь идёт о бывших танцорах из группы, и это только часть откровений. Впрочем, двое из четырёх мужей Гулькиной были её моложе, а третий как раз был танцовщиком, от него Наталия родила дочь.

"Да, у меня мужья все меня моложе. В этом нет ничего плохого, потому что я выгляжу молодо, вот и всё, это главная причина, я ничего поделать с этим не могу. Со мной даже не пытаются познакомиться мои ровесники. Они даже не делают никаких знаков внимания в мою сторону. Я что, должна им сама на шею, что ли, вешаться?" - признается Гулькина.

После громкого успеха сериала "Слово пацана" песни группы "Мираж" - они звучали как саундтрек эпохи - снова взлетели в чарты. Бывшим участницам взять бы и собраться для совместных концертов, а тут такое...

"Каждый одеяло перетягивает, как правило, на себя. Что касается конфликта Наташи Гулькиной и Маргариты Суханкиной, Наташа - это светлый лучик солнца, который несёт действительно позитив, такие всевозможные, можно сказать, вибрации, что человек чувствует. Суханкина Марго - она немножко другая, она напористая, она жёсткая", - говорит концертный директор Сергей Дворцов.

"Мираж" и в золотые годы часто называли серпентарием единомышленниц. У бывших одногруппниц нет прав на исполнение золотых хитов, а тут ещё и вчерашние коллеги подливают масло в и без того бушующий огонь.

"Они же обижены просто по жизни на что-то своё. Есть такая категория людей, знаете, когда что-то не получилось, особенно у дамочек такого среднего и даже старше возраста, когда что-то в жизни не сложилось: муж бросил, детей не получилось, ещё что-то", - участник группы "Мираж" Алексей Горбашов.

Екатерина Болдышева, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, Татьяна Овсиенко... Настоящий круговорот певиц на сцене, всех связала музыка и договорённости с продюсерами. Но главными голосами и лицами "Миража" всегда были Суханкина и Гулькина. Впрочем, есть что сказать и Светлане Разиной. Она уже судилась с Маргаритой, причиной стало интервью, в котором Рита обвинила Свету в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Разина тот суд выиграла.

"При этом её не останавливает меня поливать везде, где только возможно, и она продолжает это делать и говорит, что я такая-сякая, петь я не умею и я у неё была на подтанцовках", - возмущается Светлана Разина.

Маргарита Суханкина судов не боится, певица уверена: если кто и распускает слухи, то точно не она. А про бывших коллег и вспоминать не хочет.

"Ну, флаг им в руки. Заниматься какой-то там, поливанием - зачем? Самое главное - зачем? Ну зачем? Мне это не нужно", - говорит Суханкина.

Суханкина, сделавшая себе резекцию желудка, очень изменилась внешне, стала выглядеть значительно моложе и так же себя чувствовать. Светлану Разину в себе и так всё устраивает.

"А фигура у меня хорошая, поэтому меня ненавидит. "Как так, у неё связок нет, а фигура есть, а задница есть. Как так? А талия есть". Ха-ха!" - иронизирует Светлана Разина.

Наталию Гулькину беспокоит лёгкая асимметрия лица. Несколько лет назад певица так неудачно покаталась на тюбинге, что пришлось делать несколько операций.

"Вот сейчас, с возрастом, началась та самая асимметрия. Потому что немножко идёт перекос, но мне его видно. Виден этот шрам, губа, её видно. Вся страна так хочет, чтобы я сделала пластическую операцию. Ну сделаю, когда придёт время. Я думаю, что уже скоро сделаю. Да, кстати, я это скрывать-то и не буду, зачем?" - показывает Гулькина.

Действительно, зачем? Под песни "Миража" встречались, танцевали и влюблялись 30 лет назад, делают это и сейчас, часто не обращая внимания на то, кто именно поёт про то, что "музыка нас связала".

По материалам программы "Хватит слухов"

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