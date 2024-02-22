Зубы цвета унитаза: российские звезды с неестественно белыми улыбками

Мода на "фаянсовые" зубы все никак не пройдет

У Люси Чеботиной философское настроение. На простой вопрос о том, что на самом деле случилось с её зубами, певица отвечает обтекаемо.

"Самый главный урок, который я вынесла за последний год, - наносит удар ножом в спину тот, кого защищаешь грудью", - "философствует" певица.

А вот на своей страничке в соцсети Чеботина дала волю чувствам и объяснила, в том числе и тем, кто сравнивал её улыбку с лошадиной, почему у неё не закрывался рот после установки виниров.

"Помимо некрасивых виниров большого размера и ужасного унитазного цвета, который я, кстати, не выбирала, я получила себе: воспаление десны, гипертонус мыш лица, смещение челюстного сустава, кисты под железными коронками (которые, как оказалось, лечатся, а не как по ее словам, только под удаление), а теперь еще и клевету в свой адрес", - писала Чеботина с своих соцсетях (стилистика автора сохранена, - прим. редакции).

Звёздный стоматолог Луиза Автандилян теперь и вспоминать о Чеботиной не хочет. Это дарёному коню в зубы не смотрят, а у них в клинике каждый шаг записан. Луиза считает, что Люся решила хайпануть на её честном имени.

"Я думаю, что очень большое количество зрителей со мной согласится, что, когда хайп, когда известность, когда из ничего что-то получается и люди не идут к этому с трудом, то есть годами наработанное, у людей немножечко не то что сносит крышу, нет, просто вот это всё меняет их в корне", - уверяет Луиза Автандилян.

Виниры Чеботина установила несколько лет назад и, оказывается, всё это время посещала различных специалистов, чтобы установить причину смещения челюсти.

"Я Люсе не верю, потому что я сам себе делал зубы и знаю, что ты проходишь массу примерок перед тем, как получить то, что ты хочешь. Тебе показывают, как это будет выглядеть по длине, по цвету. Ты это всё долго выбираешь, утверждаешь. Поэтому то, что ей сделали не те, - это только её вина", - говорит светский журналист Феликс Грозданов.

Зачем Чеботиной солнце Монако, если и в Дубае есть хорошие стоматологи? На фото справа - российская версия зубов Люси, на фото слева - арабская. Певица не нарадуется - конечно, с такой-то улыбкой!

"Я себя уважаю, я человек с высшим образованием. Зачем я буду встревать во всё это? А у неё просто песня выходила, ей нужен был хайп, поменялся пиарщик, и всё", - говорит Автандилян.

У Зиверт и с зубами, и с репертуаром полный порядок. Она тщательно следит за собой и старается не позволять себе лишнего.

"Я за последние месяца четыре как-то скакнула в своём сознании, повзрослела очень. Я стала просто ко всему относиться разумно. Если я хочу чего-то гадкого и сладкого - просто немножко, в меру, во всём должен быть баланс. А так в целом я себе позволяю всё, просто надо сжигать это", - говорит певица.

Много сладкого вредно не только для фигуры, но и для виниров, тем более новых, а у Зиверт именно такие. Давно в прошлом те времена, когда гонораров хватало лишь на белоснежный фасад, ведь ходили водевильные слухи, что у певицы накладки только на шести верхних зубах.

"Это такая тенденция у шоу-бизнеса, что чем белее, тем лучше. Потому что для них внешность - это часть сценического эпатажа, и поэтому они хотят выглядеть по-особенному, не так, как обычные люди. То есть обычные люди, как правило, выбирают не такие ярко-белые цвета", - объясняет стоматолог Марина Колесниченко.

Обычные люди в кино не снимаются, а вот народные артисты - очень даже, и блеск их белоснежных зубов порой затмевает свет софитов. На съёмочной площадке Дмитрий Ячевский блистательно вжился в роль узника фашистского концлагеря. Но тут режиссёр заметил один нюанс.

"Там небритость, грязь, кровоподтёки. Смотрит режиссёр и говорит: "Дмитрий, а вот зубы-то?" Я: "А я вам говорил". - "А давайте мы их как-нибудь подмажем". Я говорю: "Вы чего? Я тут... - и называется цифра с огромными нулями. - Сколько я на них, эти зубы, работал, а вы, значит, мне этими своими... А вдруг они у меня потом отвалятся?" - "Хорошо, - говорит, - тогда просто не улыбайтесь. Когда говорить будете, вот так, рот не открывайте", - говорит Дмитрий Ячевский.

Виниры Ячевский ставил не от хорошей жизни, причём просил стоматологов, чтобы выглядели они максимально естественно.

"У меня выпали зубы после Чернобыля, у меня начались большие проблемы со щитовидкой и с зубами. Это, пожалуй, те вещи, которые я почувствовал в реале", - рассказывает Ячевский.

Этой зимой актёр Никита Кологривый наделал много шума своими словами, и были эти слова вовсе не про дворовых пацанов, а про коллег по кино и сериалам. Отшил Никита многих, в том числе и за слишком белые зубы.

"Но если ты действительно драматический артист, то, скорее всего, ты не будешь выглядеть как ухоженный, с винирами. Вот как артист может быть с винирами? Тебе же играть кучу всего. Я когда вижу исторический проект и виниры, я думаю: "Ребят..."", - возмущался актер.

Зубы Валерия Юрина практически ровесники самого певца, служат ему верой и правдой не один десяток лет. Этой зимой первому солисту группы "На-На" исполнилось 57, самое время обновить цвет улыбки.

"Хочу белоснежную улыбку, чтобы на сцене как улыбнуться - и все зрители попадали в обморок", - говорит Юрин.

Цвет виниров не выбирают в тон концертного костюма. Это долгий процесс, и звёздные стоматологи всегда заранее прописывают этот пункт в договоре. Юрин опасается, не слишком ли фаянсовой будет выглядеть его улыбка, при этом сопутствующая установке боль его не пугает: чего не вытерпишь ради искусства.

"Я уже не боюсь, привык, зубы и точат, сверлят. Ничего страшного, потерпим. Красота требует жертв", - говорит Юрин.

Чем естественнее будет цвет виниров, тем дороже обойдётся их установка. Прохор Шаляпин не понаслышке знаком с проблемами, которые часто мучают его верных поклонниц. В соцсетях пишут, что его зубы смотрятся неестественно, и предполагают, что они вставные, а значит, по ночам он их может хранить в стакане с водой.

"У Прохора Шаляпина, скорее всего, композитные виниры, которые он, видимо, неоднократно меняет, постоянно обновляет. Они очень яркие, белые. Вряд ли это керамика, скорее всего, это композит", - считает стоматолог Владимир Маркевич.

Сам Шаляпин рассказывал, что у него люминиры, то есть накладные зубы, которые якобы обошлись ему в миллион рублей. Ещё бы, такие в переходе не купишь.

"Да, он к нам ходил на приём в клинику, и мы ему предлагали сделать виниры другого цвета, другой формы, но тогда он мне сказал: "Это люминиры, как виниры, мне так нравится. Я очень долго ждал, пока их изготовят. Я хочу улыбаться, чтобы все видели, что у меня стоят виниры"", - говорит стоматолог Автандилян.

В этом году Стасу Михайлову исполнится 55, но выглядит он значительно моложе. В Сети гадают, в чём секрет его чудесного преображения: изнурительные тренировки, удачная смена имиджа или всё-таки не обошлось без умелых рук пластического хирурга?

Сегодня морщинки на его лбу разгладились, а белоснежные зубы поражают поклонниц своим блеском. Его ослепительная улыбка сводит с ума всех женщин и выглядит на несколько миллионов. Михайлов объясняет: держать себя в форме - дело нелёгкое, от многого пришлось отказаться.

"Спорт у меня постоянно, каждый день. Питание сейчас - месяц я не ем сладкого, вообще ни грамма алкоголя и, самое главное, хлеб не ем", - говорит Михайлов.

Рэпер Дава вставлял виниры, как он считает, недорого, за полмиллиона рублей, и теперь очень жалеет об этом.

"Поспешил, сделал виниры. Я делал у стоматолога, которого никто не знает ещё, когда только переехал в Москву", - говорит он.

С новыми винирами Дава закрутил роман с Бузовой,обзавёлся миллионами подписчиков и улыбался, улыбался, улыбался... пока не настало время выравнивать зубы.

"На данный момент шепелявлю именно потому, что на мне элайнеры. Мне сейчас год сказали выравнивать зубы", - говорит он.

Алиса Мон уверена: позволить себе хорошие виниры может каждый, и для этого вовсе не обязательно лететь в Дубай.

"Вчера покупала курицу, и продавщица: "Ой... Что это за зубы?" А за мной очередь стоит. То есть... Я со своей простотой, естественно, сказала: "Это виниры". Ну... Не знаю, мне кажется, это настолько уже обыденная штука - виниры, что, собственно, их может позволить себе каждый", - уверена певица.

Особенно если есть лишних пара миллионов на поиск баланса между совершенством и натуральностью, правда, нет никаких гарантий, что он в итоге будет найден.

По материалам программы "Хватит слухов"

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