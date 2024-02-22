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Российские хакеры слили в сеть данные сотрудников украинских военкоматов

11:43
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Эта информация поможет сорвать планы Киева по мобилизации

Хакеры из российской группы RaHDIt слили в сеть личные данные сотрудников украинских военкоматов. Всего опубликовано 2,6 тысячи записей о тех, кто отлавливает граждан Украины для отправки на фронт.

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Как сказано в сообщении хакерской группы RaHDIt ("Злые русские хакеры"), операция проведена в связи с подготовкой украинскими властями новых мер по мобилизации. Хакеры заявляют: они решили опубликовать данные этих "военных преступников", чтобы украинцы знали в лицо тех, кто их убивает и от кого им следует прятаться.

В сообщении указано, что среди военкомов традиционно для украинской власти — любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, "под видом лечения отправляющие людей в окопы". В RaHDIt надеются, что опубликованная информация поможет сорвать планы киевского режима по мобилизации - и тем самым поможет российской армии, передает РИА Новости.

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