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"Голливудский ковбой": Песков жестко ответил Байдену на оскорбление Путина

11:52
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Президент США вновь позволил себе хамский выпад

Оскорбительные заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина оскорбляют только сами Соединенные Штаты. Так спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал хамское высказывание Байдена в адрес Путина.
Байден позволил себе очередное хамское высказывание о Путине

Как сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, пресс-секретарь президента России заявил, что "господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя", однако уязвить Владимира Путина его высказывания не могут.

Дмитрий Песков также напомнил, что российский президент никогда не позволял себе оскорблений подобных тем, что допускает Джо Байден.

Президент Соединенных Штатов не в первый раз выступает с оскорбительными и хамскими заявлениями в адрес Владимира Путина. Байден, в частности, заявлял, что считает российского лидера "убийцей", а также называл его мясником.

В ответ Дмитрий Песков напомнил, что именно от американских бомб погибли сотни тысяч людей во всем мире, а саму риторику со стороны Байдена он назвал недопустимой и непростительной.

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