Украина стянула на границу с Белоруссией до 114 тысяч военных

Об этом рассказали в белорусском Минобороны

Украина сосредоточила на границе с Белоруссией военную группировку численностью около 112-114 тысяч человек. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказал белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Как заявил политик в эфире телеканала "Россия 24", непосредственно для охраны границы Вооруженные силы Украины используют всего лишь порядка 17 тысяч человек.

При этом Хренин заявил об отсутствии необходимости в наращивании Белоруссией своего военного присутствия на границе с Украиной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам война не нужна, но к ней надо быть готовым. Политик призвал не надеяться на то, что глобальный конфликт удастся разрешить дипломатическим путем.

Комментируя сообщения о переговорах оппозиции о якобы праве Польши на белорусские земли, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия будет бороться за них до последнего, не претендуя при этом на чужие территории.

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