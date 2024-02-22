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Италия назвала соглашение с Киевом по безопасности чисто символическим

12:38
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Документ не дает гарантий военной поддержки Украины

Соглашение по безопасности с Украиной не будет юридически обязывающим, а также не будет предусматривать гарантий политической или военной поддержки. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказали в Министерстве иностранных дел Италии.
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Глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни также подчеркнул, что пресловутое соглашение с Украиной не предполагает какие-либо финансовые обязательства со стороны Рима.

Документ является "политическим и символическим". В нем будет упомянута помощь Украине в экономической сфере, гуманитарная поддержка, защита критически важных инфраструктур, поддержка реформ в стране на пути к вступлению в Евросоюз, цитирует министра РБК.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей. Нашу страну вынуждают продолжать СВО, поскольку ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта.

При этом глава делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов предположил, что Запад сбавит тон по вопросу конфликта вокруг Украины, когда боевые действия продвинутся до районов, граничащих с Евросоюзом.

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