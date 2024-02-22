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Мужчинам рассказали, как реагировать на неудачные подарки к 23 февраля

12:37
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Есть вещи, которые делать не стоит

Носки могут стать лучшим подарком мужчине на 23 Февраля, если их правильно преподнести.

Важно подарить человеку эмоции, поэтому даже простые носки можно наделить каким-либо смыслом, сообщил агентству "Москва" психолог Дмитрий Занин.

"И те же самые банальные носки с каким-то необычным принтом станут лучшим подарком", - сказал он.

Но если носки или что-то другое оказались нежеланным подарком, то не стоит делать две вещи: ничего не говорить или чрезмерно благодарить. В противном случае даритель решит, что носки – это лучшее, о чем можно мечтать каждый праздник.

"Лучше всего сказать об этом прямо, но не обижая искренности намерений подарившего: "Благодарю за прекрасный подарок, правда, очень редко ношу шерстяные вещи: мне вечно жарко", - рассказала психолог Екатерина Игонина.

На неуместные подарки лучше всего отреагировать сухим "спасибо", посоветовала специалист.

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