Леонид Слуцкий посетил Новосибирск

Лидер ЛДПР прочел лекцию студентам вуза

Кандидаты на пост президента России продолжают активно работать в регионах страны в поддержку своей программы. Леонид Слуцкий сегодня прибыл в Новосибирскую область.

Лидер ЛДПР посетил Сибирское отделение Российской академии наук, Технопарк, а также Новосибирский государственный университет, где прочел лекцию студентам вуза. Как отметил Слуцкий, Новосибирск является одним из ключевых научных центров страны, а преподаватели и ученые региона вносят огромный вклад в технологический суверенитет страны. И задача власти - всячески их поддерживать.

"Мы сегодня в предпраздничный день отправили в правительство Российской Федерации наше законодательное предложение, которое, надеюсь, в ближайшее время станет Федеральным законом о возвращении надбавок за ученую степень, за ученое звание", - заявил Слуцкий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"