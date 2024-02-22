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Леонид Слуцкий посетил Новосибирск

14:48
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Лидер ЛДПР прочел лекцию студентам вуза

Кандидаты на пост президента России продолжают активно работать в регионах страны в поддержку своей программы. Леонид Слуцкий сегодня прибыл в Новосибирскую область.

Лидер ЛДПР посетил Сибирское отделение Российской академии наук, Технопарк, а также Новосибирский государственный университет, где прочел лекцию студентам вуза. Как отметил Слуцкий, Новосибирск является одним из ключевых научных центров страны, а преподаватели и ученые региона вносят огромный вклад в технологический суверенитет страны. И задача власти - всячески их поддерживать.

"Мы сегодня в предпраздничный день отправили в правительство Российской Федерации наше законодательное предложение, которое, надеюсь, в ближайшее время станет Федеральным законом о возвращении надбавок за ученую степень, за ученое звание", - заявил Слуцкий.

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