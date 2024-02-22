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Москвичей предупредили о потеплении в предстоящие праздники

14:53
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Днем будет плюсовая температура

Холодная погода уходит из столицы. В предстоящие праздничные дни в городе ожидается оттепель. Причиной тому станет противостояние сибирского антициклона и североатлантического циклона.

Даже в ночные часы температура воздуха будет колебаться около нуля. А днём повысится чуть ли не до 4 градусов тепла. Что больше соответствует мартовским показателям. При этом пройдут незначительные локальные осадки.

Но это не означает, что в марте в Москве начнётся настоящая весна. По данным синоптиков, всё как раз наоборот. В город вернутся морозы.

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