В Москве реставрируют доходный дом Сергея Шугаева начала XX века

Этот дом описал Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите"

Из множества доходных домов, существовавших в Москве в начале 20 века, дом Сергея Шугаева считался элитным, с большими квартирами и высокими потолками. Лепнина и роспись по стенам, деревянные дубовые перила и стильная металлическая ограда лестничных маршей, каждая деталь невероятно качественной работы. Недавно здесь завершили реставрацию и вернули первозданный вид всем элементам.

"Проводились реставрационные работы, мы поднимали архивы, исторические справки. Были установлены леса, мы поднимались, использовали материалы, чтобы расчистить. Некоторые элементы были в очень ужасном состоянии", - рассказала Ирина Плахова, реставратор-строитель.

На фасаде в первую очередь обращает на себя внимание скульптурный фриз на втором этаже, на нем красивые античные мужские фигуры держат геральдические щиты. Жителей дома встречает оригинальный парадный вход с тяжелой деревянной дверью.

"По архитектурному стилю это, конечно же, модерн по композиции, но он не в чистом виде модерн, к которому мы привыкли. Он модерн с элементами неоренессанса", - отметила москвовед Мария Василенок.

Кроме пышного оформления, сохранились и другие менее явные признаки принадлежности дома к элитному жилью того времени. В квартиру здесь можно войти двумя способами: через основной, большой вход, так входили хозяева квартир до революции и через вход для прислуги, правда, сейчас им уже никто не пользуется.

Лестница для прислуги обычно вела сразу на кухню. На самом деле, такая планировка в домах того времени не редкость. Еще один доходный дом начала 20 века только на пути к восстановлению. Это дом "Варваринского акционерного общества домовладельцев".

"В рамках проведения реставрационных работ специалистами Фонда капитального ремонта в 2024 году в полном объеме будут завершены работы по реставрации фасадов и шести парадных подъездов", - сообщил Владимир Сергеев, заместитель начальника управления по работе с объектами культурного наследия.

На фасадах и внутри здания присутствуют значительные утраты. Оригинальная глазурованная плитка где-то была разобрана, где-то закрашена краской. Теперь специалисты изготовят такую же под заказ, чтобы восстановить исторический облик подъезда.

Этот дом описал Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите". Сюда забегает Иван Бездомный в погоне за Воландом. Здесь жил близкий друг писателя, поэтому и сам Булгаков часто посещал дом Варвариных.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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