ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве реставрируют доходный дом Сергея Шугаева начала XX века

15:00
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Этот дом описал Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите"

Из множества доходных домов, существовавших в Москве в начале 20 века, дом Сергея Шугаева считался элитным, с большими квартирами и высокими потолками. Лепнина и роспись по стенам, деревянные дубовые перила и стильная металлическая ограда лестничных маршей, каждая деталь невероятно качественной работы. Недавно здесь завершили реставрацию и вернули первозданный вид всем элементам.

"Проводились реставрационные работы, мы поднимали архивы, исторические справки. Были установлены леса, мы поднимались, использовали материалы, чтобы расчистить. Некоторые элементы были в очень ужасном состоянии", - рассказала Ирина Плахова, реставратор-строитель.

На фасаде в первую очередь обращает на себя внимание скульптурный фриз на втором этаже, на нем красивые античные мужские фигуры держат геральдические щиты. Жителей дома встречает оригинальный парадный вход с тяжелой деревянной дверью.

"По архитектурному стилю это, конечно же, модерн по композиции, но он не в чистом виде модерн, к которому мы привыкли. Он модерн с элементами неоренессанса", - отметила москвовед Мария Василенок.

Кроме пышного оформления, сохранились и другие менее явные признаки принадлежности дома к элитному жилью того времени. В квартиру здесь можно войти двумя способами: через основной, большой вход, так входили хозяева квартир до революции и через вход для прислуги, правда, сейчас им уже никто не пользуется.

Лестница для прислуги обычно вела сразу на кухню. На самом деле, такая планировка в домах того времени не редкость. Еще один доходный дом начала 20 века только на пути к восстановлению. Это дом "Варваринского акционерного общества домовладельцев".

"В рамках проведения реставрационных работ специалистами Фонда капитального ремонта в 2024 году в полном объеме будут завершены работы по реставрации фасадов и шести парадных подъездов", - сообщил Владимир Сергеев, заместитель начальника управления по работе с объектами культурного наследия.

На фасадах и внутри здания присутствуют значительные утраты. Оригинальная глазурованная плитка где-то была разобрана, где-то закрашена краской. Теперь специалисты изготовят такую же под заказ, чтобы восстановить исторический облик подъезда.

Этот дом описал Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите". Сюда забегает Иван Бездомный в погоне за Воландом. Здесь жил близкий друг писателя, поэтому и сам Булгаков часто посещал дом Варвариных.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
Доходный дом Сергея Шугаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.