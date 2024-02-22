Более 120 светоотражающих указателей появились рядом с метро в Москве

Знаки заметны даже в темноте

Более 120 новых светоотражающих указателей появились на улицах Москвы рядом с метро. Они подсказывают дорогу на наземных пересадках - между обычными станциями, МЦК и МЦД.

Все навигационные элементы выполнены в едином стиле московского транспорта. Так, пассажиры увидят уже знакомые стрелки и номера линий. Кроме того, благодаря специальным светоотражающим материалам знаки заметны даже в темноте. А чтобы они не мешали пешеходам и автомобилистам, их установили отдельно от других дорожных указателей.

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