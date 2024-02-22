Благотворительные и общественные фонды помогают животным в Москве

С помощью грантов и пожертвований НКО проводят выставки пристройства

Добрые дела! Десятки мероприятий подготовили в Москве ко Дню некоммерческих организаций. Благотворительные и общественные фонды, а еще тысячи волонтёров объединяются, чтобы помочь в самых трудных жизненных ситуациях. Причем, не только многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями или тем, кто попал в беду, но даже животным.

В отлов для стерилизации и вакцинации трёхлетняя Марья Ивановна попала со своим многочисленным потомством. Котят - таких же обаятельных и общительных, как и мать - уже успели пристроить в семьи. Сама же кошка пока осталась на лечении в карантинной зоне приюта, где, по всей видимости, уже ощущает себя хозяйкой.

"Марья Ивановна, наверное, потому, что она такая тактильная. По программе ОСВВ, которые попадают у нас все животные, стерилизуются и проходят кастрацию, мы являемся центром массовой стерилизации, с кошечками, которые мы видим, что социальные - особенно если это котята", - отметила Елизавета Нагогина, фельдшер благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника".

Стерилизацию в мире считают одним из самых эффективных и гуманных способов сокращения количества бездомных кошек и собак. Это и профилактика онкологических заболеваний у питомцев, и решение многих поведенческих проблем. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в подмосковных приютах некоммерческих организаций процедуру с последующими карантином и вакцинацией животным проводят бесплатно.

"В наших двух приютах проживают 800 собак и 200 кошек. И ежегодно мы стерилизуем ещё дополнительно около 2000 собак и кошек. Туда же входят владельческие животные. К нам можно записаться на льготные стерилизации в пятницу и субботу и привести уже своих домашних животных", - сообщила Вера Митина, руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника".

Оплатить владельцам питомцев придется лишь стоимость медицинских расходников для операции. На льготной основе сотрудничают и с волонтерами, берущими животных на кураторство.

После стерилизации, вакцинации и карантина животные переезжают в уютное просторное пространство, где они могут свободно перемещаться, играть, общаться друг с другом, а, возможно, и будущими хозяевами. Ведь сюда можно приезжать с детьми, чтобы так просто провести время с животными или выбрать себе четверолапого друга и забрать его домой.

Кошачий дом, как в приюте называют вольер для постоянного проживания усатых подопечных, ещё один из проектов, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря ему ежегодное количество операций по стерилизации кошек многократно увеличится.

"В год вообще проводится два конкурса. На них можно подавать заявки. Нужно быть открытой организаций, доверие, соцсети, (чтобы) были отчеты все на сайтах все соответственно учредительные. Чтобы цели, на которые мы подаем нашу заявку на грант, соответствовали тем целям, которые прописаны в уставе", - отметила Вера Митина.

С помощью грантов и пожертвований НКО также регулярно проводят выставки пристройства, благодаря которым по статистике домой уезжают до сотни животных за акцию.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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