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Самый титулованный футболист мира получил срок по делу об изнасиловании

12:59
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Алвес не признает свою вину

Бывшего футболиста "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса приговорили к 4,5 года лишения свободы.

40-летнего спортсмена признали виновным делу об изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе в 2022 году, пишет издание Marca. Личность девушки засекречена, она утверждает, что футболист запер ее в туалете одного из ночных клубов Барселоны, где избил и изнасиловал.

Алвес отвергает все обвинения, заявив, что у него был сексуальный контакт с потерпевшей, но всё было по взаимному согласию. Футболист может оспорить решение суда в Высшем суде Каталонии.

Алвес является самым титулованным футболистом в истории, на его счету 43 трофея - в том числе три Кубка европейских чемпионов, шесть чемпионств Испании, два - Франции, одно - Италии.

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