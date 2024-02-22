Париж пожаловался на "запугивание" французских военных армией России

Москва проявляет агрессивное поведение по отношению к Вооруженным силам Франции

Министр обороны Франции пожаловался на агрессивное поведение российских военных. По словам Себастьяна Лекорню, они просто запугали французские Вооруженные силы.

Министр заявил в эфире RTL, что были случаи попыток "взять контроль" со стороны русских. К примеру, месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем. Хотя, как утверждает Лекорню, пилоты Франции патрулировали в международной зоне.

Также глава Минобороны Франции рассказал, как однажды военный корабль России якобы подошел к границе территориальных вод страны, чтобы "запугать" французов. Также Лекорню обвинил Москву в росте количества кибератак на предприятия военно-промышленного комплекса.

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