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Путин поблагодарил главу Татарстана за помощь в организации Игр будущего

13:01
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Первый в истории турнир такого рода проходит в Казани

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 февраля, встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Российский лидер поблагодарил его за помощь в организации Игр будущего, которые проводятся в столице региона Казани.

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Как подчеркнул глава государства, при подготовке к этому турниру все сделано на высоком уровне, сообщает РИА Новости.

Ранее в Службе внешней разведки предупреждали, что американские власти активизируют усилия в стремлении сорвать проходящие в России международные спортивные мероприятия. Глава СВР Сергей Нарышкин пояснил, что Соединенные Штаты встревожены тем, что их кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои.

Директор Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что государствам рекомендовано отказаться от участия в Играх дружбы в России. В МОК сочли, что это противоречило бы как санкциям против России, так и "сохранению независимости и автономии спорта".

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