Гражданам России не разрешат выходит из транзитных поездов

Решение властей Литвы запретить посадку и высадку пассажиров российских поездов на железнодорожных станциях "Кена" ("Кяна") и "Кибартай" является очередным русофобским проявлением. Такое заявление сделал в четверг, 22 февраля, пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

Чиновник напомнил, что в Вильнюсе "уже поступились даже правилами ЕС в своих стремлениях выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами" в своей русофобии.

При этом Лысков подчеркнул, что очередные враждебные шаги литовских властей затронут минимальное количество граждан России, сообщает РИА Новости.

Ранее Литва не исключила полную блокировку своей границы с Россией, но в Калининградской области предостерегли от подобных опрометчивых шагов, поскольку они привели бы к негативным экономическим последствиям для самого прибалтийского государства.

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