Запад запланировал сделку с Путиным по Украине

Определенные круги хотят заморозить конфликт

Определенные силы на Западе надеются на возвращение к сотрудничеству с Россией сразу после гипотетической заморозки конфликта. Это один из негласных аспектов западного подхода в вопросе Украины, пишет издание Politico. Подчеркивается, что именно по этой причине Запад пытается маневрировать в вопросе поставок Киеву ракет дальнего действия, а также конфискации замороженных российских активов.

Запад не отказался от Украины. Однако, как отмечают авторы статьи, его пристальное внимание к управлению рисками свидетельствует о желании свернуть конфликт и заключить сделку с Путиным как можно скорее.

Владимир Путин может наслаждаться этим моментом, пишут эксперты издания. Российскому президенту удалось безнадежно испортить настроение всем участникам Мюнхенской конференции по безопасности. А после новостей о сдаче украинской армией Авдеевки настроение представителей западной силовой и дипломатической элиты стало и вовсе мрачным. Издание приводит высказывание директора аналитического центра Eurasia Group в Германии Яна Текау, который назвал положение дел странным. По его словам, есть ощущение срочности, но нет желания действовать.

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