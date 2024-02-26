Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Марс продолжает бушевать и капризничать

Овны

Ваша главная планета Марс продолжает бушевать и капризничать. Это проверка на прочность нервной системы: если останетесь невозмутимыми - вы герой!

Тельцы

Мужайтесь и держите удар: ваш Юпитер под гневными лучами Марса и Плутона. Особое внимание - работе и учебе. Будьте там аккуратны и исполнительны.

Близнецы

За юридические и судебные дела пока даже не стоит браться. Студентам и ученикам надо быть внимательнее и уж тем более не пропускать занятия.

Раки

Не стоит возлагать надежды на обещания и даже финансовые гарантии, полученные в этот день. Порой люди ведут себя непредсказуемо, а планы резко меняются.

Львы

Вам нужно держать на контроле две сферы: работу и романтические отношения. Звезды устроили проверку на прочность - что уцелеет, то действительно надолго!

Девы

Луна в вашем знаке - спасение от бурных событий этого непростого дня. Занимайтесь тем, что вам по душе, от чего получаете кайф, и все тревоги обойдут стороной.

Весы

Родителям нужно не упускать из виду детей, а влюбленным - быть готовыми к неожиданностям. Медленный темп и дыхательные практики вас спасут.

Скорпионы

Две ваших правящих планеты - Марс и Плутон - главные смутьяны третьей декады февраля. Спокойные времена наступят только в марте, а пока будьте начеку.

Стрельцы

Звезды организовали нам довольно сложный, взрывоопасный день. Ссоры и споры могут звучать повсеместно. Чтобы не переругаться со всеми, держите себя в руках.

Козероги

Ваш финансовый сектор продолжает трясти. Но поверьте - это еще самое безобидное, что происходит в современном мире. Углубитесь в свои дела, а денег вы еще заработаете.

Водолеи

Марс в вашем знаке объединился с Плутоном против миролюбивого Юпитера. От вас потребуются выдержка и хладнокровие, чтобы не навредить самим себе.

Рыбы

За выходные в ваш знак успел влететь Меркурий, несущий ворох новостей. Фокусируйте внимание на хорошем, и все тревоги внешнего мира обойдут вас стороной.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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