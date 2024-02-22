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Путин: В России испокон веков ценят защитников Отечества

13:41
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Они и сегодня освобождают исторические земли России

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 февраля, заявил, что россияне всегда уважали и продолжают уважать защитников Отечества — героических, мужественных, готовых пожертвовать собой ради Родины.

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Глава государства отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, с первых дней защищавших Донбасс от агрессии Киева. Путин подчеркнул, что добровольцы и военные Вооруженных сил сегодня освобождают исторические земли России, сообщает ТАСС.

Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих. Да и для всей страны. Потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества. Ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что свыше полумиллиона человек было привлечено в интересах объединенной группировки войск в 2023 году. В эту цифру входят 420 тысяч контрактников, а остальные являются добровольцами.

Владимир Путин подчеркивал, что все добровольцы, защищающие интересы России с оружием в руках, должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Для этого уже приняты и будут приниматься далее соответствующие законодательные решения.

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