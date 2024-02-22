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Медведев: Российский ОПК выдержал проверку спецоперацией

14:00
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Поставки идут в максимальных объемах и своевременно

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) выдержал проверку спецоперацией и зарекомендовал себя наилучшим образом. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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Как отметил политик, "никто никогда не занимается выпуском техники средств поражения только на склад", причем "в период военных действий все это совершенно другие формы принимают: как вы сказали, работа в три смены, огромный оборонный заказ", сообщает ТАСС.

Самое главное, что мы смогли бронетанковую технику в максимальных объемах в последнее время поставить в вооруженные силы. И эта техника используется. Это тысячи и тысячи экземпляров бронетанковой техники.

Ранее западные журналисты отмечали, что западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила свои мощности по производству военной техники и вооружений. На Западе считали это невозможным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что оборонно-промышленному комплексу Евросоюза не удается конкурировать с российским. Из-за этого, несмотря на старания западных спонсоров, Вооруженные силы Украины постоянно испытывают дефицит снарядов.

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