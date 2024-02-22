Поставки идут в максимальных объемах и своевременно

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) выдержал проверку спецоперацией и зарекомендовал себя наилучшим образом. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как отметил политик, "никто никогда не занимается выпуском техники средств поражения только на склад", причем "в период военных действий все это совершенно другие формы принимают: как вы сказали, работа в три смены, огромный оборонный заказ", сообщает ТАСС.

Самое главное, что мы смогли бронетанковую технику в максимальных объемах в последнее время поставить в вооруженные силы. И эта техника используется. Это тысячи и тысячи экземпляров бронетанковой техники.

Ранее западные журналисты отмечали, что западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила свои мощности по производству военной техники и вооружений. На Западе считали это невозможным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что оборонно-промышленному комплексу Евросоюза не удается конкурировать с российским. Из-за этого, несмотря на старания западных спонсоров, Вооруженные силы Украины постоянно испытывают дефицит снарядов.

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