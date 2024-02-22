Они с первых дней защищают мирных жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первого дня защищают Донбасс от агрессии киевских националистов.
"Ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", - сказал глава государства в приветствии к участникам IX Съезда Союза добровольцев Донбасса.
Сегодня добровольцы и военные Вооруженных сил (ВС) России освобождают исторические земли России, оказывают поддержку раненым товарищам и семьям павших героев, подчеркнул Путин.
Ранее добровольцам отряда "Барс" группировки "Днепр" вручили госнаграды прямо на передовой. "Барсы" неоднократно отражали многочисленные атаки националистов, срывали ротацию противника на передовой, уничтожали опорники и технику врага.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"