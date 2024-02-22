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Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев

13:37
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Они с первых дней защищают мирных жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первого дня защищают Донбасс от агрессии киевских националистов.

"Ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", - сказал глава государства в приветствии к участникам IX Съезда Союза добровольцев Донбасса.

Сегодня добровольцы и военные Вооруженных сил (ВС) России освобождают исторические земли России, оказывают поддержку раненым товарищам и семьям павших героев, подчеркнул Путин.

Ранее добровольцам отряда "Барс" группировки "Днепр" вручили госнаграды прямо на передовой. "Барсы" неоднократно отражали многочисленные атаки националистов, срывали ротацию противника на передовой, уничтожали опорники и технику врага.

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