Собянин рассказал о профилактике Вечного огня перед Днем защитника Отечества

Проведен дополнительная проверка

В преддверии Дня защитника Отечества проведена профилактика Вечного огня в Александровском саду.

Специалисты АО "Мосгаз" проверяют горелку каждый месяц, но перед праздником провели дополнительную профилактику, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Столичные работники газовой службы заботятся о памятниках не только в столице, но и в регионах. Например, в Донецке привели в порядок четыре мемориальных комплекса.

Вечный огонь в Александровском саду зажгли в 1967 году.

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