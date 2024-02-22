ВС России отбили девять атак ВСУ на авдеевском направлении

ПВО сбила 95 украинских дронов

Подразделения "Южной" группировки ВС России на донецком направлении освободили населенный пункт Победа, нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Новомихайловки и Красногоровки в ДНР. Потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ. Отражено девять атак украинских формирований. Противник потерял до 145 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину американского ЗРК "Patriot" и другую военную технику ВСУ. Средства ПВО в течение суток сбили зенитную управляемую ракету С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM. Ликвидировано 95 украинских БПЛА в зоне СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"