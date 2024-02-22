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В СНБО призвали Запад отдать Украине все свое оружие и военную технику

14:40
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Без помощи западных стран ВСУ придется отступать дальше

Западные страны должны отдать Украине все оружие и технику. Такое заявление сделал в четверг, 22 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

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Украинский политик мотивировал это тем, что "пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующего конфликта Европе уже будут не нужны".

Данилов также заверил, что "Украина лучше понимает, как использовать эти вещи", сообщает ТАСС.

Им надо немедленно это все передавать нам, как это сделала Дания. Дания взяла и передала всю артиллерию, потому что она поняла, что войны будут совсем другие, что это все станет металлоломом, который будет абсолютно не нужен.

Соединенные Штаты тем временем отвергли возможность предоставления Украине помощи в форме кредита. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не хочет просить Киев "взять на себя долговые обязательства прямо сейчас".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что страны Запада за неполные два года уже выделили Украине более 200 миллиарда долларов военной и финансовой помощи. Основные доноры Украины – США, ФРГ, Великобритания, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды и Швеция.

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