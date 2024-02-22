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Зеленский не смог объяснить, как Украина выживет без помощи США

14:41
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Конгресс не первый месяц отказывается согласовать выделение денег Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б при реализации сценария, в котором Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.
Европе становится все тяжелее помогать Украине

В интервью телеканалу Fox News на соответствующий вопрос вместо конкретного ответа Зеленский заявил, что "трудно найти что-то подобное".

Конечно, мы что-то найдем, мы должны найти какие-то параллельные шаги, параллельные правила. Мы не останемся на том же месте. Мы должны выжить. Но эта помощь критически важна.

Ранее Соединенные Штаты отвергли возможность предоставления Украине помощи в форме кредита. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не хочет просить Киев "взять на себя долговые обязательства прямо сейчас".

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования не более чем в пару месяцев. По словам главы МВФ, необходимо "срочно предоставить десятки миллиардов долларов" Украине, чтобы избежать угрозы экономике страны.

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