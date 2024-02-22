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Премьер Польши возмутился пророссийскими лозунгами на акциях фермеров

14:51
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Туск назвал протестующих сторонниками Путина

Появление людей с пророссийскими взглядами на акциях у границ Украины недопустимо, заявил премьер-министр Польши. Дональд Туск прокомментировал действия польских фермеров, блокирующих ввоз украинской сельхозпродукции в страну.

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Туск заявил, что задержки на пограничных пунктах пропуска незначительны. Он заверил, что военная и гуманитарная помощь Киеву будет следовать через границу в полном объеме и без запозданий. Премьер подчеркнул, что Украина может в полной мере положиться на поддержку Польши и подчеркнул, что нельзя позволить появиться среди протестующих "сторонникам Путина", передает Reuters.

Польские фермеры начали акции против аграрной политики Евросоюза с 20 февраля. Они, в частности, перекрыли железную дорогу у пункта пропуска "Медика-Щегини" на границе с Украиной и высыпали из поезда украинское зерно. Протесты начались и в Чехии, где власти также обвинили фермеров в работе на Россию.

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