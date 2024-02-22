Путин прибыл на взлетную полосу для полета на Ту-160М

Накануне президент посидел за штурвалом

Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода.

Глава государства намерен совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Накануне Путин осмотрел самолет в цехе и сел за штурвал.

Как сообщает РИА Новости, это будет не первый полет Путина на истребителе. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности президента, Путин прилетел из Краснодара в Чечню на СУ-27.

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