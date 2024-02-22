Киев давно ждет обещанные самолеты

Копенгаген летом 2024 года передаст Украине первые истребители F-16. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказали в датском Министерстве обороны.

Как заявил руководитель оборонного ведомства роельс Лунд Поульсен, которого цитирует Reuters, Дания также готовит новый пакет военной помощи для киевского режима.

В него войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники и 15 тысяч артиллерийских снарядов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов ранее привел Данию в пример другим западным странам, говоря о решении Копенгагена передать Киеву всю имеющуюся артиллерию. Политик заявил, что Запад должен отдать Украине все свое оружие и технику.

При этом Киев планирует приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что киевский режим уже знает, "где их применять".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"