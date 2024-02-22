Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М

Это самый тяжелый военный сверхзвуковой самолет в мире

Плавный разбег по полосе - и вот уже стратегический ракетоносец Ту-160М с верховным главнокомандующим на борту взмывает в небо. Маршрут этого полета - государственная тайна. Известно лишь, что продлился он около получаса. И Владимир Путин явно остался доволен.

"Дело в том, что мы получаем новую технику, техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству Министерства обороны сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил", - сказал президент.

Для главы государства это далеко не первый полет на боевом самолете. В 2000 году он летал на Су-27. В 2005-м во время время учений Северного флота поднимался в небо на старой версии Ту-160. И вот теперь сумел оценить глубоко модернизированную машину. Это решение, по словам пресс-секретаря президента, было принято накануне. Во время посещения предприятия, где производят эти самолеты, не имеющие аналогов в мире.

На аэродром президент приезжает после обстоятельной беседы с главой Татарстана. Ее Путин начинает со слов благодарности за помощь в организации международного турнира "Игры будущего", которые накануне стартовали в Казани.

"Хотел поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия. Оно как раз продолжается, имею в виду спортивные события. Оно на высоком очень уровне сделано. Как обычно в Татарстане. Вы умеете это делать, но это мероприятие, конечно, не республиканского, даже не национального, а международного уровня. И все очень достойно", - указал Путин.

Экономика Татарстана растет. Открываются новые предприятия. Активно идет и процесс импортозамещения. Причем даже в самых сложных отраслях производства. Таких, например, как нефтехимия. У того же "Сибура" было несколько крупных проектов, которые реализовывались с иностранными партнерами. Однако из-за санкций они ушли. Оттого у президента возник вполне резонный вопрос к руководству компании.

"Я знаю, что вы работали изначально с первых шагов с инопартнерами, в том числе с немецкими вашими коллегами, которые приняли решение в силу политического давления выйти из проекта. Удается ли вам решать те вопросы, которые по объективным обстоятельствам неожиданного для вас возникли?", - спросил российский лидер.

Проблемы, конечно, были. Однако, по словам генерального директора холдинга Михаила Карисалова, их удалось оперативно решить, в том числе и благодаря собственным наработкам в области производства тех же полимеров.

"Сегодня мы 90-95 процентов этих технологий и сами, и при помощи партнеров из дружественных стран сумели закрыть и работаем без поддержки лицензиаров, ни тонны продукции не потеряв", - рассказал Карисалов.

Причем научную базу российские нефтехимики продолжают расширять. По видеосвязи президент дает старт строительству нового научного центра в Казани.

Открылся в Казани и новый перинатальный центр имени Садыкова. Созданный на базе городской больницы №7, он имеет семь родильных залов, палаты реанимации, реабилитации. А также самое современное оборудование.

"Мощность нашего центра - 120 коек. Мы готовы принимать до 8 тысяч родов в год", - рассказал Артур Делян, главный врач перинатального центра ГКБ №7 им. М.Н.Садыкова.

Это не первый перинатальный центр, построенный в Казани. Да и в стране их немало, что уже дало вполне конкретный результат.

"У нас исторически низкий уровень детской смертности. Исторически низкий. А в Татарстане ниже, чем по стране в целом. Это здорово. Это хороший результат. Вам и всем вашим коллегам по России особые слова благодарности. Я вас поздравляю с этим событием и желаю всего самого доброго", - сказал Путин.

Однако над повышением рождаемости, подчеркнул президент, Татарстану, как, впрочем, и всей стране, необходимо работать. Кроме того, в ходе этой встречи президент, глава региона и присоединившийся к ним первый руководитель республики Татарстан Минтимер Шаймиев обсуждают строительство дорог. В том числе М-12, которую дотянут до Екатеринбурга. Отдельно президенту докладывают и о поддержке военных и их семей, проживающих в регионе.

Еще одно направление - это реабилитация бойцов, вернувшихся из зоны СВО. И этим в Казани тоже активно занимаются. В том числе на базе хосписа "Наташа", который получил новое здание. Его директор Владимир Вавилов тоже выходит на прямую связь с президентом. Рядом с ним стоит Герой России Расим Баксиков, выпускник Казанского высшего танкового училища, которому в этом году исполняется 105 лет.

"Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих. И для всей страны, потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества. Ценят ваше мужество и героизм. Ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины. Ради ее будущего. Ради будущего наших детей. Поэтому училище подобного рода, как в Казани, они являются основой для кадрового становления офицерского состава всей России. Ваши выпускники проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в СВО. И я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища и желаю вам всего самого доброго", - заявил Путин.

Эти слова президента были адресованы всем бойцам, защищающим интересы страны в рамках СВО, задачи которого обязательно будут выполнены.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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