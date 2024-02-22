Белый дом переложил ответственность за провалы ВСУ на республиканцев

Конгрессмены блокируют выделение помощи режиму Зеленского

Предвыборная поездка Джо Байдена в Калифорнию не задалась с самого начала. Сперва местные жители встретили президента протестами, требуя прекратить поддерживать Израиль и его действия в секторе Газа. Затем пресса начала бомбардировать статьями о преклонном возрасте и, главное, несоответствии занимаемой должности.

"Байдена по утрам будит его короткошерстная кошка Уиллоу, прогуливаясь по животу пожилого мужчины с плохой памятью, на чьем лице после сна надолго остаются следы аппарата для лечения апноэ. Следом - 45-минутное занятие с физиотерапевтом, который учит президента ходить так, чтобы не падать. Далее - в лучшем случае 6 часов рабочего времени. Это максимум Байдена. Дальше назначать какие-то встречи или планировать дела уже опасно", - пишет Daily Mail.

Впрочем, и в рабочие часы Байден то и дело подводит свою команду. Вот, например, на встрече со студентами в Калвер Сити не смог внятно рассказать излюбленную байку про отца.

Терпеть такое и дальше Америка, видимо, не готова. Новый опрос - новый антирекорд. Согласно данным университета Квиннипэк, уже 67 процентов избирателей уверены, что Джо Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. Падает и поддержка демократов в целом. Одна из причин - успехи России на Украине. Не случайно всю ответственность за провалы ВСУ и Белый дом, и Госдепартамент пытаются сейчас переложить на конгрессменов республиканцев, которые блокируют выделение помощи режиму Зеленского.

Чтобы достучаться до американских республиканцев, Владимир Зеленский дает интервью Fox News, так, видимо, и не решившись на честную и откровенную беседу с Такером Карлсоном. Здесь же - все как он привык: ангар, больше похожий на студию для постановочных съемок, реквизит в виде дров и окопных свечей. Удобные вопросы, заранее подготовленные ответы. Все по же старой методичке, как и в случае с Артемовском, теперь уже потерянная Авдеевка резко стала "переоцененным" городом, хотя до это 9 лет служила плацдармом ВСУ для обстрелов мирного Донецка. А тут еще - нож в спину от так называемых европейских "братьев". Немецкий Бундестаг проголосовал против резолюции, требующей передать Киеву крылатые ракеты "Таурус".

От ворот поворот дала и Варшава - по вопросу о поставках зерна. Агентство "Блумберг" пишет: переговоры министров сельского хозяйства были "сложными, долгими и бесполезными". В качестве выхода из ситуации Польша предложила Украине отправлять осевшие в ЕС излишки продовольствия в Африку. Бесплатно.

Все это на фоне непрекращающихся по всей Европе протестов фермеров. Аграрии бастуют не только в Польше - еще в Испании, Словакии, Франции. Их, правда, отказываются слышать. Накануне постоянные представители стран-членов Евросоюза снова продлили отмену пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельхозпродукции.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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