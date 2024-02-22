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Российский лыжник погиб под лавиной в горах Индии

15:10
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Шестерых россиян удалось спасти

Один россиянин погиб, еще шестеро пострадали в результате схода лавины на севере Индии. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

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Лавина обрушилась на горнолыжный курорт Гульмарг в горах союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. В район ЧП были вызваны военные, туда же прибыла патрульная группа территориальной администрации. К поискам привлекли вертолет.

Спасти удалось шестерых граждан России. Один россиянин погиб. Представители местных властей утверждают, что иностранцы поехали кататься на горных лыжах без сопровождения.

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