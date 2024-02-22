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Песков раскрыл детали полета Путина на Ту-160М

15:09
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Накануне президент осмотрел самолет в цехе и сел за штурвал

Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом детали маршрута спикер Кремля раскрывать не стал, подчеркнув, что это "военная тайна", сообщает РИА Новости.

В июле 2019 года Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива около Петербурга. Президент принял участие в памятной церемонии на месте гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей во время Великой Отечественной войны.

Российский лидер также время от времени лично садится за руль новинок отечественного автопрома, а в мае 2018 года Владимир Путин проехал по переправе через Керченский пролив за рулем "Камаза" во главе колонны из трех десятков грузовиков, открывая движение по автомобильной части Крымского моста.

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