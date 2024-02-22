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Бундестаг вновь отклонил резолюцию о поставках Taurus Украине

15:34
  • четверг
  • 22 февраля 2024

ФРГ отказывается передавать эти ракеты Киеву

Бундестаг в четверг, 22 февраля, проголосовал против резолюции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с требованием поставить ракеты Taurus Украине.

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В резолюции содержался призыв к германскому кабмину признать Россию "экзистенциальной угрозой", а также "поддержать Украину незамедлительными поставками запрошенных и имеющихся в распоряжении Германии боевых систем, в том числе Taurus".

Поддержали документ лишь 182 парламентария, тогда как против высказали 480 депутатов. Еще пятеро предпочли воздержаться, сообщает ТАСС.

Ранее вопрос на тему передачи Taurus Украине вызвал резкое раздражение у министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Политик в бундестаге заявил, что больше не может ничего слышать о дискуссиях по вопросу отправки этого типа вооружения киевскому режиму.

При этом источники утверждали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц из страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

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