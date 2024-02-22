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В Германии призвали строить в Европе новый миропорядок с участием России

15:44
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Усилия должны быть сосредоточены на мирном урегулировании конфликтов

Европейским политикам следует сосредоточить усилия на мирном урегулировании конфликтов. А главная задача - построение в Европе нового миропорядка с участием России, заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи.

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Немецкий парламентарий отметил, что Запад после окончания холодной войны и конфронтации систем "не смог прекратить побеждать". В итоге НАТО первой нарушила международное право войной против Сербии и отделением Косова. Противозаконной была и война США против Ирака, она сделала конфликты "ужасной нормальностью".

Как заявил Гизи на заседании бундестага, необходим перелом, направленный на более активную дипломатию, поиск баланса интересов и мирного урегулирования конфликтов. Необходимо строгое соблюдение всеми сторонами международного права и создание нового миропорядка в Европе. В нем должна участвовать и Россия, приводит слова Гизи ТАСС.

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