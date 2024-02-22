Медведев объяснил, что нужно России вместо доносительства

Это философская и мировоззренческая проблема, заявил политик

Атмосфера доносительства в России не нужна, но реагировать на происходящее необходимо. Такое мнение в четверг, 22 февраля, высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Говоря о доносительстве, политик подчеркнул, что "дух такой не нужно поддерживать", однако важно не терять бдительность — "особенно в ситуации, когда твоя страна воюет".

Это справедливо "и в смысле принятия жестких законов, и в смысле контроля за тем, что происходит", цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее Медведев высказался насчет жителей новых российских регионов, которые вредят России. Таких вредителей политик призвал изобличать и ссылать в сибирские исправительные лагеря на перевоспитание.

Замглавы российского Совбеза нередко допускает жесткие высказывания в соцсетях. Комментируя эту активность, официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство ФРГ принимает к сведению публикации Медведева.

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