В Башкирии полицейским пришлось вызволять пса из запертой машины

Собака провела в автомобиле несколько дней

В Башкирии полицейским пришлось вмешаться в историю с псом, который несколько дней просидел в запертой машине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Отмечается, что к силовикам обратились после публикации в одном из местных телеграм-каналов.

ЧП произошло в городе Салават. Бдительные прохожие уверяли, что пес вторые сутки сидит в авто и воет. Полицейские нашли владелицу машины и позвонили ей. Оказалось, что девушка работает неподалеку. Ее попросили выпустить животное.

Сейчас собака в безопасности. Полицейские начали проверку всех обстоятельств ЧП. Нерадивой хозяйке, если факт заточения пса подтвердится, грозит штраф за жестокое обращение с животным.

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