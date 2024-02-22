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В Башкирии полицейским пришлось вызволять пса из запертой машины

16:21
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Собака провела в автомобиле несколько дней

В Башкирии полицейским пришлось вмешаться в историю с псом, который несколько дней просидел в запертой машине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Отмечается, что к силовикам обратились после публикации в одном из местных телеграм-каналов. 
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ЧП произошло в городе Салават. Бдительные прохожие уверяли, что пес вторые сутки сидит в авто и воет. Полицейские нашли владелицу машины и позвонили ей. Оказалось, что девушка работает неподалеку. Ее попросили выпустить животное. 

Сейчас собака в безопасности. Полицейские начали проверку всех обстоятельств ЧП. Нерадивой хозяйке, если факт заточения пса подтвердится, грозит штраф за жестокое обращение с животным. 

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