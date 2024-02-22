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Полет Путина на Ту-160М продлился 30 минут

16:14
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Самолет совершил посадку на посадочную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова

Полет Владимира Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился, он продлился 30 минут, сообщает РИА Новости.

Самолет совершил посадку на посадочную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее не стал раскрывать детали маршрута, подчеркнув, что это "военная тайна".

Как уточняют информагентства, это третий полет Путина на боевом самолете за 25 лет.

Глава государства, выйдя из самолета, заявил, что у него остались хорошие впечатления от полета на Ту-160М. По словам российского лидера, техника - отличная и надежная.

"Как я сказал командиру судна, сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил", - добавил Путин.

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