ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Великобритания расширила свои санкционные списки

16:55
  • четверг
  • 22 февраля 2024

В них попали пятьдесят компаний

На пятьдесят компаний больше стало в санкционном списке Великобритании по России. Причем попали в него не только российские компании, но еще и китайские, белорусские и турецкие. А также одна компания из ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС. 
Великобритания перебрасывает танки в Восточную Европу

Среди прочих санкции коснулись руководства УГМК, "Алросы" и "Новатэка". Также в список попали несколько производителей станков, две судоходные компании и одна авиакомпания. 

Кроме того, в санкционный пакет была включена особая экономическая зона "Алабуга". Ограничения также коснулись голландца Нильса Тротта, который владеет одной из подсанкционных иностранных компаний.

В перечне фигурируют теперь еще и около десятка человек - владельцы и топ-менеджеры компаний. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Великобритания
Великобритания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.