Великобритания расширила свои санкционные списки

В них попали пятьдесят компаний

На пятьдесят компаний больше стало в санкционном списке Великобритании по России. Причем попали в него не только российские компании, но еще и китайские, белорусские и турецкие. А также одна компания из ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Среди прочих санкции коснулись руководства УГМК, "Алросы" и "Новатэка". Также в список попали несколько производителей станков, две судоходные компании и одна авиакомпания.

Кроме того, в санкционный пакет была включена особая экономическая зона "Алабуга". Ограничения также коснулись голландца Нильса Тротта, который владеет одной из подсанкционных иностранных компаний.

В перечне фигурируют теперь еще и около десятка человек - владельцы и топ-менеджеры компаний.

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