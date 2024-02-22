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Собянин рассказал о новом принципе работы лучевой диагностики в Москве

16:59
  • четверг
  • 22 февраля 2024

За прошлый год количество лучевых исследований в столице выросло на 15%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что за прошлый год количество лучевых исследований в столице выросло на 15%.

"Половина снимков - 5 из 10 миллионов - описаны врачами Московского референс-центра. Благодаря ему лучевая диагностика в городе уже четыре года работает по новому принципу", - указал глава города.

Само исследование проходит в поликлинике по месту жительства, добавил мэр.

Изображение затем автоматически загружается в Единый радиологический информационный сервис, откуда его забирают на изучение. По словам Собянина, подобная организация сократила время описания исследований в 16 раз.

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