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200 ракет Brimstone поставит Великобритания на Украину

17:28
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Министр обороны страны анонсировал очередной пакет помощи Киеву

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс анонсировал новый пакет помощи Украине. Это в первую очередь двести ракет Brimstone. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что это будут ракеты класса "земля-воздух" с дальностью от 20 до 60 километров. 

Украина также должна получить БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы, которые уже "зарекомендовали себя на поле боя", по словам министра. 

Ракета Brimstone поступила на вооружение британских войск в 2005 году. Их вторая версия имеет лазерное наведение.  Из за этого ракета может с высокой точностью поражать движущиеся цели. Стоимость одной такой ракеты - 150 тысяч долларов. 

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Ркета Brimstone
Ркета Brimstone
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