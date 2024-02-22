200 ракет Brimstone поставит Великобритания на Украину

Министр обороны страны анонсировал очередной пакет помощи Киеву

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс анонсировал новый пакет помощи Украине. Это в первую очередь двести ракет Brimstone. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это будут ракеты класса "земля-воздух" с дальностью от 20 до 60 километров.

Украина также должна получить БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы, которые уже "зарекомендовали себя на поле боя", по словам министра.

Ракета Brimstone поступила на вооружение британских войск в 2005 году. Их вторая версия имеет лазерное наведение. Из за этого ракета может с высокой точностью поражать движущиеся цели. Стоимость одной такой ракеты - 150 тысяч долларов.

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