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Минпросвещения предлагает увеличить объем изучения истории в школе

17:54
  • четверг
  • 22 февраля 2024

На этот предмет могут добавить дополнительно 136 часов

Историю в школе надо изучать подробнее. С таким предложением выступили в Министерстве просвещения. Там готовы добавить на этот предмет 136 часов. То есть с 5 по 8 класс школьники будут изучать его три раза в неделю, а в 9 классе - два раза. Об этом сообщает РИА Новости. 

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Изучение истории в старшей школе не регламентируется. Также не отмечается - за счет чего будет расширен общий курс. Будет ли подробнее изучаться история России, или ставку сделают на Всемирную историю.

Кроме того, непонятно, за счет чего будет расширятся учебная нагрузка. Сейчас школьное расписание забито на максимум. 

Напомним, ранее были предложения об изучении в школе истории семьи. И Минпросвещения поддержало эту идею. Возможно, курс введут в рамках "Разговоров о важном". 

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