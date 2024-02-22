Они вырыли ее вместе с братом на пляже

Семилетняя девочка погибла в яме с песком, которую вырыла на пляже вместе со старшим братом. ЧП произошло в одном из городков на побережье Южной Флориды в США. Об этом пишет газета The Daily Mirror.

Слоан Мэттингли и ее брат Мэддокс играли на берегу. Они выкопали в песке большую яму, стенки которой обрушились прямо на ребят. Девочка оказалась буквально погребена под слоем песка. Ее брата отец успел выхватить.

На поиски Слоан ушло несколько минут. Но когда ее достали из ямы, то малышка уже не дышала. Тем не менее ее пытались реанимировать и даже повезли в больницу. Там врачи констатировать смерть.

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