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Иностранные спецслужбы упорно работают, чтобы сорвать выборы в России

22:26
  • четверг
  • 22 февраля 2024

К этому активно привлекают релокантов

Над тем, чтобы сорвать президентские выборы в России, сейчас работают спецслужбы сразу нескольких стран. Об этом в четверг заявила Элла Памфилова во время выступления в лектории Российского общества "Знание". Глава ЦИК призвала всех не оставаться в стороне.

За пост главы государства борются четверо политиков: Владимир Путин в качестве самовыдвиженца , Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от "Партии роста" и партии "Новые люди" и либерал-демократ Леонид Слуцкий. Он сегодня в Новосибирской области. Слуцкий выступил перед студентами Новосибирского государственного университета. Кандидат от ЛДПР также посетил сибирское отделение Российской академии наук и местный технопарк. Слуцкий рассказал об инициативе своей партии - вернуть надбавки за ученую степень и ученое звание.

Развитие агрокомплекса Дальневосточного федерального округа сегодня оказалось в центре внимания Николая Харитонова. В частности, по мнению кандидата от КПРФ, государству важно оказывать поддержку животноводческим хозяйствам Забайкальского края, которые производят мясо, шерсть, молоко и другие продукты питания.

А Владислав Даванков побывал на заводе, где производят реабилитационное оборудование. А именно - протезы конечностей. Которыми впоследствии пользуются и гражданские, и военнослужащие, что особенно важно в нынешних обстоятельствах. За два года благодаря поддержке государства удалось вдвое нарастить производство.

Уже в понедельник, 25 февраля, начнется досрочное голосование. И меньше месяца остается до основного этапа, который продлится с 15 по 17 марта: впервые в истории России - три дня подряд. 

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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