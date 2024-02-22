Мишустин: Требования трудового законодательства должны выполняться

Это гарантирует защиту прав и интересов граждан

России в условиях санкций удалось не только избежать роста безработицы, но и выйти на её минимальные значения. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на встрече с руководителем "Роструда" Михаилом Иванковым

Глава ведомства доложил, что за последние два года службе удалось на 80% сократить количество проверок. Они применяются лишь в качестве крайней меры. В прошлом году по их итогам восстановили в правах почти 8 тысяч человек. Удалось погасить долги по зарплате на сумму свыше 12 миллиардов рублей.

Кроме того, "Роструд" до миллиона увеличил количество профилактических мероприятий. Под особым контролем - защита прав мобилизованных.

Также речь зашла о цифровой трансформации ведомства и о его работе в новых регионах. Там уже открыты более 80 подразделений.

"Для людей очень важно, чтобы требования трудового законодательства выполнялись в полном объеме. Это гарантирует защиту прав, интересов сотрудников. И позволяет кратно сократить количество проверок, используя современные методы, в том числе цифровой и технологической трансформации. Еще один вопрос - это интеграция новых регионов нашей страны в правовое пространство. Вы знаете, какое значение придает этому вопросу президент. Мы активно работаем по всем направлениям для того, чтобы жители новых регионов не ощущали разницы в предоставлении государственных услуг, в том числе связанных с трудовым законодательством", - указал Мишустин.

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