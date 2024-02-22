Путин за рулем "КамАЗа" приехал на встречу с водителями грузовиков

Беседует с дальнобойщиками президент в сервисной зоне трассы М12 под Казанью

Владимир Путин встречается с водителями грузовиков и владельцами логистических компаний. Беседа проходит на въезде на трассу М12 недалеко от Казани. Туда президент России приехал за рулем "КамАЗа". Вместе с ним был в кабине вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Перед началом встречи президенту рассказали о перспективах развития трассы М12. Дорога сейчас соединяет Москву и Казань и является альтернативой бесплатной М7. В перспективе ее должны протянуть до Екатеринбурга и Тюмени. А в отдаленном будущем это будет маршрут, который соединит Санкт-Петербург и Владивосток. Для этого объединят две трассы - М11 и М12.

За руль "КамАЗа" Владимир Путин сел, выйдя из стратегического бомбардировщика Ту-160М, на котором сегодня совершил полет. Глава государства 30 минут провел в небе. Он отметил высокую надежность бомбардировщика, его систему управления и комфортность для членов экипажа.

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