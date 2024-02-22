Путин прокомментировал оскорбительную реплику Байдена в свой адрес

Российский лидер назвал это высказывание хамским

Путин назвал хамским высказывание Байдена в свой адрес. Таким образом он отреагировал на просьбу прокомментировать слова президента США, сообщает РИА Новости. Президент России считает, что такое поведение американского лидера лишь доказывает адекватность его реакций.

Владимир Путин отметил, что Байден, скорее всего, отреагировал на его реплику о "предпочтительном" для России президенте США.

"Он же не может сказать, Володя, спасибо тебе!" - подчеркнул российский лидер.

Напомним, это уже не первое некорректное высказывание американского лидера в адрес главы другого государства. В прошлый раз Владимир Путин прокомментировал реплику коллеги детской присказкой "Кто как обзывается - тот сам так называется".

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