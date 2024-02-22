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Путин прокомментировал оскорбительную реплику Байдена в свой адрес

19:11
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Российский лидер назвал это высказывание хамским

Путин назвал хамским высказывание Байдена в свой адрес. Таким образом он отреагировал на просьбу прокомментировать слова президента США, сообщает РИА Новости. Президент России считает, что такое поведение американского лидера лишь доказывает адекватность его реакций. 

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Владимир Путин отметил, что Байден, скорее всего, отреагировал на его реплику о "предпочтительном" для России президенте США.

"Он же не может сказать, Володя, спасибо тебе!" - подчеркнул российский лидер. 

Напомним, это уже не первое некорректное высказывание американского лидера в адрес главы другого государства. В прошлый раз Владимир Путин прокомментировал реплику коллеги детской присказкой "Кто как обзывается - тот сам так называется". 

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