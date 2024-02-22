Экс-премьер Великобритании сделал это по указанию США
Попытки провести мирные переговоры между Россией и Украиной были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. И делал он это по указке США. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу TRT World.
Дипломат заметил, что после приезда Джонсона договор, который уже был согласован с главой украинской делегации Арахамией, "был выброшен в мусор". Украине пришлось сражаться, потому что так захотели США и Джонсон.
Эту же версию еще в ноябре прошлого года озвучил сам Давид Арахамия. Он отметил, что договоренности между Россией и Украиной были достигнуты еще весной 2022 года. Единственное, что смущало Киев – это нейтральный статус страны. И тогда Джонсон потребовал ничего не подписывать и "просто воевать".
Стоит отметить, что Джонсон все это время отрицает свою причастность к срыву мирных переговоров.