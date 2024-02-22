Экс-премьер Великобритании сделал это по указанию США

Попытки провести мирные переговоры между Россией и Украиной были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. И делал он это по указке США. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу TRT World.

Дипломат заметил, что после приезда Джонсона договор, который уже был согласован с главой украинской делегации Арахамией, "был выброшен в мусор". Украине пришлось сражаться, потому что так захотели США и Джонсон.

Эту же версию еще в ноябре прошлого года озвучил сам Давид Арахамия. Он отметил, что договоренности между Россией и Украиной были достигнуты еще весной 2022 года. Единственное, что смущало Киев – это нейтральный статус страны. И тогда Джонсон потребовал ничего не подписывать и "просто воевать".

Стоит отметить, что Джонсон все это время отрицает свою причастность к срыву мирных переговоров.

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