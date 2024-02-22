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Лавров: на санкции Запада Россия ответит практическими делами

19:53
  • четверг
  • 22 февраля 2024

После встречи глав МИД G20 российский дипломат дал пресс-конференцию

Страны "Большой двадцатки" предпочитают обсуждать экономику, а не политику. И попытки Запада увести дискуссию и "украинизировать" повестку не поддержали. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с коллегами на саммите G20, сообщают РИА Новости. 

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Он подчеркнул, что никаких контактов с госсекретарем Энтони Блинкеном или главой МИД Великобритании у него на полях форума не было. Пока Россия объявлена в США врагом – доверие восстановить не возможно, уверен Лавров. Тем более, что серьезных предложений по возобновлению контактов не было. 

Российский дипломат отметил, что "страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине". И если Европа хочет восстановить связи с Москвой и при этом пытается поставить Россию в зависимость от своих капризов, то такие контакты не нужны. Россия будет отвечать на санкции "практическими делами". А именно развитием экономики и попыткой сделать ее самодостаточной. 

Сергей Лавров уверен, что саммит G20 в ноябре пройдет на основе уважения суверенитета всех глав государств-участников.

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