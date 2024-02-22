С бомбардировщика на "Камаз": главное из рабочего дня Путина в Татарстане и Чувашии

График у главы государства весьма напряженный

Плавный разбег по полосе - и вот уже стратегический ракетоносец Ту-160М с верховным главнокомандующим на борту взмывает в небо. Маршрут этого полета - государственная тайна. Известно лишь, что продлился он около получаса. И Владимир Путин явно остался доволен.

"Техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил", - отметил глава государства.

Для президента это далеко не первый полет на боевом самолете. В 2000 году он летал на Су-27. В 2005-м во время учений Северного флота поднимался в небо на старой версии Ту-160. И вот теперь сумел оценить глубоко модернизированную машину. Это решение, по словам пресс-секретаря президента, было принято накануне. В ходе посещения предприятия, где производят эти самолеты, не имеющие аналогов в мире.

"Машина действительно новая. Это видно и по управлению. Даже тем, кто со стороны наблюдает. Очень надежная машина", - сказал президент.

С аэродрома Путин вертолетом добирается до новой трассы М-12 "Восток", где пересаживается за руль грузовика "Камаз", лично проверив и новую российскую машину, и качество местных дорог. Совсем скоро скоростной коридор соединит Санкт-Петербург, Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Для перевозчиков это, безусловно, отличные новости. Однако еще предстоит обеспечить новую магистраль инфраструктурой. Достаточным количеством АЗС. Установить вышки сотовой связи, чтобы уверенный прием был по всей протяженности. Сейчас с этим проблемы, рассказали президенту представители транспортных компаний.

"Там комплексный вопрос. Выделение земли местными органами власти. Подключение электроэнергии. Согласование бумаг. Вот надо это все сделать. Давайте распишем все и попробуем сократить эти сроки", - предложил российский лидер.

О развитии дорожной инфраструктуры, но уже в масштабах конкретного региона, Путин говорил и на встрече с главой Татарстана. Однако начал ее глава государства со слов благодарности руководству республики за помощь в организации международного турнира "Игры будущего". Они стартовали в Казани накануне.

"Хотел поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия. Оно как раз продолжается, имею в виду спортивные события. Оно на высоком очень уровне сделано. Как обычно в Татарстане. Вы умеете это делать, но это мероприятие, конечно, не республиканского, даже не национального, а международного уровня. И все очень достойно", - подчеркнул Путин.

Чуть позже к беседе по просьбе Рустама Минниханова подключается и первый руководитель республики Минтимер Шаймиев. Он и сейчас принимает активное участие в развитии Татарстана, занимая пост государственного советника региона. Путин Шаймиева тепло приветствует.

Экономика Татарстана отлично развивается. Открываются новые предприятия. Активно идет и процесс импортозамещения. Причем даже в самых сложных отраслях производства. Таких, например, как нефтехимия. У того же "Сибура" было несколько крупных проектов, которые реализовывались с иностранными партнерами. Однако из-за санкций они ушли. Оттого у президента возник вполне резонный вопрос к руководству компании - удается ли решать те вопросы, которые неожиданно возникли?

Проблемы, конечно, были. Однако, по словам генерального директора холдинга Михаила Карисалова, их удалось оперативно решить, в том числе и благодаря собственным наработкам в области производства тех же полимеров.

"Сегодня мы 90-95 процентов этих технологий и сами, и при помощи партнеров из дружественных стран сумели закрыть и работаем без поддержки лицензиаров, ни тонны продукции не потеряв", - заверил Карисалов.

Причем научную базу российские нефтехимики продолжают расширять. По видеосвязи президент дает старт строительству нового научного центра в Казани.

Открылся в столице Татарстана и новый перинатальный центр имени Садыкова. Созданный на базе городской больницы №7, он имеет семь родильных залов, палаты реанимации, реабилитации. А также самое современное оборудование. Это не первый перинатальный центр, построенный в Казани. Да и в стране их немало, что уже дало вполне конкретный результат.

"У нас исторически низкий уровень детской смертности. Исторически низкий. А Татарстане ниже, чем по стране в целом. Это здорово. Это хороший результат. Вам и всем вашим коллегам по России особые слова благодарности. Я вас поздравляю с этим событием и желаю всего самого доброго", - сказал президент.

Однако над повышением рождаемости, подчеркнул Владимир Путин, Татарстану, как, впрочем, и всей стране, необходимо работать. Помимо этого речь заходит о строительстве жилья. Темпы в регионе отличные. Отдельно президенту докладывают и о поддержке военных и их семей, проживающих в регионе. Еще одно направление - это реабилитация бойцов, вернувшихся из зоны СВО. И этим в Казани тоже активно занимаются. В том числе на базе хосписа "Наташа", который получил новое здание. Его директор Владимир Вавилов тоже выходит на прямую связь с президентом. Рядом с ним стоит герой России Расим Баксиков, выпускник Казанского высшего танкового училища, которому в этом году исполняется 105 лет.

"Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих. И для всей страны, потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества. Ценят ваше мужество и героизм. Ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины. Ради ее будущего. Ради будущего наших детей. Поэтому училище подобного рода, как в Казани, они являются основой для кадрового становления офицерского состава всей России. Ваши выпускники проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в СВО. И я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища и желаю вам всего самого доброго", - заявил глава государства.

Вечером из Татарстана президент переезжает в соседнюю Чувашию, давая таким образом старт своей рабочей поездке по республике. Там глава государства уже осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино. А потом пообщался с местными жителями. И сегодня же вечером президент провел совещание по социально-экономическому развитию Чувашии. А также осмотрел культурный центр.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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